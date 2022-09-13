Серванти: Российские студенты будут учиться во Франции

Генеральный консул Франции в России Патрис Серванти не подтвердил информацию об отказе виз российским студентам.

13 сентября информационные агентства России сообщают о том, что генконсул Франции в России Серванти не смог подтвердить данные об увеличении числа отказов или аннулирования виз для студентов из России. Патрис Серванти заявил, что такую информацию консульство не дает.

Ранее стало известно из РИА Новости, что один студент сообщил, о том что ему в консульстве отказали в получении студенческой визы во Францию, хотя все документы были оформлены правильно. Со слов студента за последние время в консульстве не только отказывают в получении виз, но некоторым русским студентам их даже аннулируют.