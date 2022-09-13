Зеленский просит у МВФ $20 млрд, эксперты говорят, что не дадут

Президент Украины Владимир Зеленский решил договорится по поводу миллиардных кредитов с МВФ во вторник.

По словам инсайдеров, президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с главой МВФ Кристалиной Георгиевой о новом кредите.

Речь идет о комплексной программе финансирования, поясняют источники, знакомые с этим вопросом.

Украина ищет кредит в размере 15-20 миллиардов долларов. Считается маловероятным, что такая крупная сумма будет одобрена МВФ.

Исполнительный совет МВФ обсудил вопрос о предоставлении экстренной помощи Украине в размере 1,4 миллиарда долларов на неформальном заседании в понедельник.