Россия поддерживает стремление Беларуси стать членом ШОС
Россия окажет полную поддержку Беларуси в ее стремлении занять достойное место в Шанхайской организации сотрудничества, заявил в понедельник посол РФ в Беларуси Борис Грызлов.
Грызлов выразил «безусловную поддержку» Беларуси со стороны России в ее планах по вступлению в ШОС, где союзная республика с 2015 года находится в статусе наблюдателя.
«…участие в ШОС даст нашему ближайшему союзнику ряд неоспоримых и особенно актуальных в сегодняшних реалиях дополнительных возможностей. Мы говорим о полноформатном доступе к многочисленным программам и проектам в сфере экономики, финансов, торговли, логистики и так далее», — отметил Грызлов.
Грызлов также отметил, что Беларусь доказала свои надежные партнерские качества в многолетнем сотрудничестве в таких надгосударственных формированиях, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.
«С учетом этого вступление Белоруссии в ШОС будет способствовать дальнейшей консолидации евроазиатского региона как нового полюса силы. Исхожу из того, что саммит в Самарканде станет важным шагом в этом направлении», — отметил российский дипломат.
Опубликовано: Тарас Медведев
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