Россия поддерживает стремление Беларуси стать членом ШОС

Россия окажет полную поддержку Беларуси в ее стремлении занять достойное место в Шанхайской организации сотрудничества, заявил в понедельник посол РФ в Беларуси Борис Грызлов.

Грызлов выразил «безусловную поддержку» Беларуси со стороны России в ее планах по вступлению в ШОС, где союзная республика с 2015 года находится в статусе наблюдателя.

«…участие в ШОС даст нашему ближайшему союзнику ряд неоспоримых и особенно актуальных в сегодняшних реалиях дополнительных возможностей. Мы говорим о полноформатном доступе к многочисленным программам и проектам в сфере экономики, финансов, торговли, логистики и так далее», — отметил Грызлов.

Грызлов также отметил, что Беларусь доказала свои надежные партнерские качества в многолетнем сотрудничестве в таких надгосударственных формированиях, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.

«С учетом этого вступление Белоруссии в ШОС будет способствовать дальнейшей консолидации евроазиатского региона как нового полюса силы. Исхожу из того, что саммит в Самарканде станет важным шагом в этом направлении», — отметил российский дипломат.