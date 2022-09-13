Уильям Руто будет приведен к присяге в качестве президента Кении

Преемник Ухуру Кеньятты наследует страну, которая столкнулась с высокой инфляцией и задолженностью, достигающей 70 миллиардов евро, что составляет около 67% ее ВВП.

Уильям Руто приведен к присяге во вторник (13 сентября) и официально становится пятым президентом Кении.

На церемонии инвеституры, которая пройдет на крупнейшем в столице Найроби стадионе Касарани (60 000 мест), ожидается участие 20 глав государств. Согласно Конституции, президент должен быть приведен к присяге до 14:00 по местному времени.

5 сентября, почти через месяц после президентских выборов 9 августа, Верховный суд единогласно подтвердил победу Руто над Раилой Одингой.

Независимые наблюдатели высоко оценили хорошее проведение выборов, которые, несмотря на оспариваемые результаты голосования, не привели к насилию, как это происходило в стране в прошлом. Уходящий президент Кеньятта говорил о «плавном» переходе.

Руто и Одинга, конфликтующие на протяжении нескольких лет, пожали друг другу руки в понедельник перед камерами во время интервью в президентском дворце.

«Мы не враги, мы все кенийцы», — заявил Руто в своем выступлении.