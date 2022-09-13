Российские войска в Армении подняты по тревоге из-за нападения Азербайджана
Между Азербайджаном и Арменией снова начались боевые действия. Российские войска подняты по тревоге.
Военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированные в Армении, экстренно подняты по тревоге.
Причиной тому стало начало боевых действий на границе с Арменией со стороны армии Азербайджана.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже позвонил президенту России Владимиру Путину и сообщил о ситуации.
Известно, что Армения запросила военную помощь у России, а также стран-членов ОДКБ.
Опубликовано: Николай Скира
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