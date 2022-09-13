YouTube-канал Собчак проверяет полиция на предмет ЛГБТ-пропаганды
Телеведущая считает, что причиной такого интереса стало ее интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной.
Телеведущая ксения Собчак рассказала, что ее YouTube-канал подвергся проверке полиции - на предмет ЛГБТ-пропаганды. Журналистка предположила, что поводом для этого стало ее интервью с теннисисткой Дарьей Касаткиной, где та рассказала об отношениях с фигуристкой Натальей Забияко, сообщает Сплетник.ру.
"Пожаловался некий бдительный и очень разгневанный гражданин - по фамилии Солдатов. И теперь видео будут разбирать компетентные люди, чтобы выяснить: превращает оно натуралов в геев или нет", - цитирует издание Собчак.
Интервью с Дарьей Касаткиной вышло в начале сентября. Теннисистка рассказала о российском спорте, игре под нейтральным флагом, своем отношении к спецоперации.
Но его большая часть была посвящена резонансному каминг-ауту Касаткиной с Забияко. Девушки живут в Испании, и не скрывают своих отношений.
Это интервью Касаткина дала после совершения каминг-аута во время беседы с блогером Витей Кравченко. Заявление Касаткиной получило широкий общественный резонанс. Многие, включая депутатов Госдумы, раскритиковали спортсменку.
Дарья Касаткина - первая ракетка России и девятая мира. Теннисистка выступает за Россию, хотя живет в Испании. Ранее она заявляла о возможности смены спортивного гражданства.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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