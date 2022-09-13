Пашинян ночью позвонил Путину после начала боевых действий Азербайджана против Армении

В ночь с понедельника на вторник (с 12 на 13 сентября) вновь вспыхнули ожесточенные бои между Азербайджаном и Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян срочно позвонил Владимиру Путину, сообщает PAP.

"Премьер-министр сообщил подробности провокационных, агрессивных действий вооруженных сил Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, начавшихся в полночь и сопровождавшихся артиллерийским и крупнокалиберным огнем", - говорится в сообщении РАР.

Пашинян назвал действия азербайджанской стороны "неприемлемыми" и подчеркнул важность "надлежащей реакции международного сообщества".

Собеседники договорились об оперативной связи, сообщает источник.

Азербайджанские войска атаковали армянские позиции в трех точках с применением артиллерии и крупнокалиберного оружия, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на на заявление Минобороны Армении.

По имеющимся данным, азербайджанской армией были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса С-300, принадлежащие армянским военным.

Со своей стороны, Минобороны Азербайджана сообщило, что причиной боев стала крупномасштабная диверсия со стороны Армении, пишет DPA.

Ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности по поводу обострения ситуации на границе с Азербайджаном.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен выразил глубокую озабоченность в связи с сообщениями о нападениях вдоль границы Армении с Азербайджаном и призвал к деэскалации.

"Как мы уже давно ясно заявили, не может быть и речи о военном решении конфликта. Мы призываем к немедленному прекращению всех военных действий", — сказал госсекретарь, которого цитирует Reuters.