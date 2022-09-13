Войска Азербайджана пошли в наступление на Армению, есть потери с обеих сторон

Сегодня ночью, 13 сентября, начались боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале военной операции против Армении.

При этом сообщается, что огонь ведется лишь по военным объектам "для пресечения провокаций со стороны Армении".

Оборонные ведомства обеих стран уже сообщили о потерях среди личного состава Вооруженных сил.

Войска Азербайджана начали применять ударные беспилотники турецкого производства "Байрактар".

"ВС Азербайджана продолжают обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру на границе, применяя артиллерию, БПЛА, минометы и крупнокалиберное оружие", - передает Минобороны Армении.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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