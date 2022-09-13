Пушилин заявил о наступлении ВСУ на Донецкий аэропорт

Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что войска Украины выступили в сторону Донецка.

Глава Донецкой Народной Республики подтвердил, что Вооруженные силы Украины выдвинулись в сторону Донецкого аэропорта.

При этом, по словам Пушилина, данный действия украинских подразделений - это не более, чем банальный PR-ход.

Все украинские солдаты, которые двигались в данном направлении, по словам Пушилина, были уничтожены.

"Украинские войска пытались выдвинуться в направлении донецкого аэропорта из "пиар-соображений", но были почти в полном составе уничтожены", - заявил. он.

Опубликовано: Николай Скира

 

 













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