Пушилин заявил о наступлении ВСУ на Донецкий аэропорт
Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что войска Украины выступили в сторону Донецка.
Глава Донецкой Народной Республики подтвердил, что Вооруженные силы Украины выдвинулись в сторону Донецкого аэропорта.
При этом, по словам Пушилина, данный действия украинских подразделений - это не более, чем банальный PR-ход.
Все украинские солдаты, которые двигались в данном направлении, по словам Пушилина, были уничтожены.
"Украинские войска пытались выдвинуться в направлении донецкого аэропорта из "пиар-соображений", но были почти в полном составе уничтожены", - заявил. он.
Опубликовано: Николай Скира
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