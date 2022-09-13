Пушилин: ВСУ пошли в наступление на Донецкий аэропорт, но были уничтожены
Глава ДНР Пушилин сообщил, что украинские части начали идти в сторону аэропорта.
По словам Дениса Пушилина, украинские части действительно выдвинулись в сторону аэропорта города Донецк.
Глава самопровозглашенной республики назвал это обычным пиар-ходом, но не более того.
Он также добавил, что все военнослужащие украинской армии на данном направлении были уничтожены.
"Украинские войска пытались выдвинуться в направлении донецкого аэропорта из "пиар-соображений", но были почти в полном составе уничтожены", - сказал он.
Стоит напомнить, что слухи о попытках ВСУ напасть на Донецкий аэропорт появились на прошлой неделе, во время контранаступления.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
В Праге нашли памятник археологии, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Армения просит ООН срочно созвать заседание Совбеза из-за ситуации с Азербайджаном
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву