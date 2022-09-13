Пушилин: ВСУ пошли в наступление на Донецкий аэропорт, но были уничтожены

Глава ДНР Пушилин сообщил, что украинские части начали идти в сторону аэропорта.

По словам Дениса Пушилина, украинские части действительно выдвинулись в сторону аэропорта города Донецк.

Глава самопровозглашенной республики назвал это обычным пиар-ходом, но не более того.

Он также добавил, что все военнослужащие украинской армии на данном направлении были уничтожены.

"Украинские войска пытались выдвинуться в направлении донецкого аэропорта из "пиар-соображений", но были почти в полном составе уничтожены", - сказал он.

Стоит напомнить, что слухи о попытках ВСУ напасть на Донецкий аэропорт появились на прошлой неделе, во время контранаступления.