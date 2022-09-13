МИД Азербайджана: Атака на Армению - это превентивный удар, Ереван готовил масштабное наступление
Азербайджана обвинил Армению в попытке организовать полномасштабное наступление.
По сообщению Министерства иностранных дел Азербайджана, Вооруженные силы страны нанесли удары по армянским войскам.
Отмечается, что нападение являлось превентивным ударом, так как Армения якобы готовила нападение.
"Армения готовила широкомасштабное наступление на города, расположенные на армяно-азербайджанской границе", - говорится в сообщении.
Минобороны страны заявило, что удары наносятся только по военным объектам.
Опубликовано: Николай Скира
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