Китай поведет мир в справедливом направлении вместе с Россией

По словам высокопоставленного дипломата, КНР хочет вместе с Россией направить международный порядок «в более справедливое и рациональное русло».

Пекин готов продолжать «стратегическое сотрудничество» с Москвой, защищать «общие интересы и способствовать развитию международного порядка в более справедливом и рациональном направлении», заявил на встрече с российским послом Андреем Денисовым представитель Коммунистической партии по иностранным делам Ян Цзечи.

Ян сообщил на встрече, что под «стратегическим руководством» председателя Китая Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина китайско-российские отношения «всегда находились на правильном пути». Денисов, в свою очередь, говорил о «плодотворных результатах» двусторонних отношений.

Путин и Си планируют встретиться на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане на этой неделе. В ШОС входят Китай, Россия, четыре государства Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан, а также Индия и Пакистан.