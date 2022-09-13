Инфляция в Германии снова подскочила до 8 процентов

После двух месяцев снижения значений в августе уровень инфляции снова подскочил, Федеральное статистическое управление объявило детали динамики цен.

После двух месяцев небольшого послабления инфляция в Германии снова приближается к восьмипроцентной отметке. В августе рост цен на энергоносители и продукты питания привел к росту годовой инфляции до 7,9 процента. Федеральное статистическое управление подтвердило предварительные расчеты, опубликованные почти две недели назад.

В июле уровень инфляции снизился до 7,5 процента. Скидка на топливо, введенная федеральным правительством на три месяца, и билет на местный общественный транспорт за 9 евро несколько смягчили рост цен. Срок действия обеих мер истек в конце августа.

По этой причине экономисты ожидают, что потребительские цены продолжат расти в ближайшие месяцы. Уровень инфляции в Германии может временно достичь двузначных цифр. По данным статистиков из Висбадена, потребительские цены в крупнейшей экономике Европы с июля по август текущего года выросли на 0,3 процента.