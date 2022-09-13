Собчак назвала причину проверки её Ютуб-канала полицией
Ксения Собчак озвучила предположительную причину проверки её Ютуб-канала российской полицией. Блогер думает, что её обвиняют в ЛГБТ-пропаганде.
Журналистка, ведущая телевидения и блогер Ксения Собчак сообщила о том, что её Ютуб-канал проверяют стражи порядка России.
Она считает, что ресурс исследуют на на наличие ЛГБТ-пропаганды после того, как она взяла интервью у теннисистки Дарьи Касаткиной.
Ксения сокрушается по поводу в своём Телеграм-канале: "Пожаловался на него (интервью) некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов.
Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьезные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет".
Светская львица считает, что интервью со спортсменкой получилось отличным, признавшись в том, что догадывалась, к чему это может привести при ее виде деятельности.
По этой причине команда блогера пыталась организовать процесс таким образом, чтобы стражи порядка не смогли что-либо запретное обнаружить.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Губернатор Белгородской области призвал к эвакуации жителей приграничных с Украиной сел
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
В Праге нашли памятник археологии, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву