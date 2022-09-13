Собчак назвала причину проверки её Ютуб-канала полицией

Ксения Собчак озвучила предположительную причину проверки её Ютуб-канала российской полицией. Блогер думает, что её обвиняют в ЛГБТ-пропаганде.

Журналистка, ведущая телевидения и блогер Ксения Собчак сообщила о том, что её Ютуб-канал проверяют стражи порядка России.

Она считает, что ресурс исследуют на на наличие ЛГБТ-пропаганды после того, как она взяла интервью у теннисистки Дарьи Касаткиной.

Ксения сокрушается по поводу в своём Телеграм-канале: "Пожаловался на него (интервью) некий очень бдительный и очень разгневанный гражданин по фамилии Солдатов.

Теперь наше видео будут разбирать компетентные серьезные люди и выяснять, превращает ли оно натуралов в геев или нет".

Светская львица считает, что интервью со спортсменкой получилось отличным, признавшись в том, что догадывалась, к чему это может привести при ее виде деятельности.

По этой причине команда блогера пыталась организовать процесс таким образом, чтобы стражи порядка не смогли что-либо запретное обнаружить.