Серебряков заменит Урганта в новогодней комедии Ёлки

Во всю идут съёмки продолжения популярной картины "Ёлки", где зрители не увидят ни Ивана Урганта, ни Сергея Светлакова, ни Дмитрия Нагиева. Урганта в комедии заменит известный актёр Алексей Серебряков.

Отечественный актёр Алексей Серебряков, который живёт в канадском городе Торонто, будет сниматься в продолжении полюбившейся россиянам комедийной картины "Елки".

"МК" сообщает, что в проекте не будет известного телеведущего, шоумена и артиста Ивана Урганта.

Создатели "Ёлки 9" утверждают, что героя Урганта в фильме не было изначально, а Серебряков будет играть роль нового персонажа.

Ранее сообщалось, что на премьере спектакля вместе появились Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте и Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе.