Серебряков заменит Урганта в новогодней комедии Ёлки
Во всю идут съёмки продолжения популярной картины "Ёлки", где зрители не увидят ни Ивана Урганта, ни Сергея Светлакова, ни Дмитрия Нагиева. Урганта в комедии заменит известный актёр Алексей Серебряков.
Отечественный актёр Алексей Серебряков, который живёт в канадском городе Торонто, будет сниматься в продолжении полюбившейся россиянам комедийной картины "Елки".
"МК" сообщает, что в проекте не будет известного телеведущего, шоумена и артиста Ивана Урганта.
Создатели "Ёлки 9" утверждают, что героя Урганта в фильме не было изначально, а Серебряков будет играть роль нового персонажа.
Ранее сообщалось, что на премьере спектакля вместе появились Алла Пугачёва, Кристина Орбакайте и Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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