Карасин: Путин добился нового перемирия между Арменией и Азербайджаном
Представитель российского Совфеда Григорий Карасин утверждает, что новое перемирие между Баку и Ереваном достигнуто благодаря усилиям Москвы.
Утром вторника российский депутат Совета федерации Григорий Карасин заявил, что новое перемирие между Азербайджаном и Арменией было достигнуто благодаря России.
В частности все это было достигнуто благодаря усилиям Владимира Путина при переговорах с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и Министерствами иностранных дел обеих стран.
Также Карасин утверждает, что из-за нового азербайджанско-армянского конфликта множеству ведомств предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился с запросом о помощи к членам ОДКБ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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