Пашинян: Баку требует от Еревана признать Карабах частью Азербайджана

Армянский премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что Азербайджан требует от Армении признания земель Нагорного Карабаха азербайджанскими территориями.

Утром 13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь прокомментировал начало военного конфликта на границе с Азербайджаном.

По словам Пашиняна, он уже связался с азербайджанским руководством, которое потребовало от Армении признать Карабах частью Азербайджана.

Также Никол Пашинян утверждает, что Азербайджан призывает Армению уважать территориальную целостность друг друга и предоставить Баку коридор через амрянские земли.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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