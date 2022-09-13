Пашинян: Баку требует от Еревана признать Карабах частью Азербайджана

Армянский премьер-министр Никол Пашинян утверждает, что Азербайджан требует от Армении признания земель Нагорного Карабаха азербайджанскими территориями.

Утром 13 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь прокомментировал начало военного конфликта на границе с Азербайджаном.

По словам Пашиняна, он уже связался с азербайджанским руководством, которое потребовало от Армении признать Карабах частью Азербайджана.

Также Никол Пашинян утверждает, что Азербайджан призывает Армению уважать территориальную целостность друг друга и предоставить Баку коридор через амрянские земли.