Россия помогла добиться перемирия между Арменией и Азербайджаном
Российский дипломат Григорий Карасин заявил, что Армения и Азербайджан заключили перемирие благодаря усилиям России.
Во вторник, 13 сентября 2022 года, председатель Комитета Совета Федарации по международным делам Григорий Карасин в пресс-релизе заявил о том, что Армения и Азербайджан смогли добиться перемирия, после произошедшего этим утром обострения конфликта на границе двух стран.
Карасин отметил, что снизить уровень напряжённости на армяно-азербайджанской границе удалось «благодаря усилиям России», в особенности благодаря проведению разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и его армянским коллегой Николом Пашиняном.
Российских дипломат Григорий Карасин добавил, что Министерство иностранных дел РФ также внесло внесло существенный вклад в достижение перемирия между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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