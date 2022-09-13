Молдавские энергетики решили сами спасать страну, пока правительство погрязло во лжи о контрактах «Газпрома»
Власти Молдовы регулярно критикуют «Газпром» за высокие тарифы на газ, и утверждают, что руководство российского поставщика не намерено идти на встречу.
Неподъемные для населения цены на энергоносители уже вызвали волну протестов в Молдове и правительство вместо того, чтобы договариваться, участвует в европейских играх по замещению российских поставок.
Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года молдавская сторона обязывалась до 1 мая 2022 года провести аудит АО Moldovagaz. Процедуру так и не провели хотя «Газпром» продлил срок аудита до 1 октября.
Руководство молдавского оператора решило взять процесс в свои руки. Глава правления АО Moldovagaz Вадим Чебан заявил, что направится в Санкт-Петербург, чтобы встретиться там с представителями компании «Газпром».
У него нет мандата решать вопросы от имени властей, но он собирается спасать страну, в то время, как правительство занимается демагогией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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