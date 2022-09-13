Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года

Утром 13 сентября стало известно о внезапной смерти известного режиссёра франко-швейцарского происхождения Жан-Люка Годара.

Во вторник утром зарубежные и отечественные средства массовой информации экстренно сообщили о гибели Жан-Люка Годара, который является популярным режиссёром швейцарского и французского происхождения.

Ключевым фильмом Жан-Люка Годара является кинокартина "На последнем дыхании", горячо полюбившаяся зрителю ещё в прошлом столетии. Примечательно, что именно эта кинолента явила миру такого талантливого актёра как Жан-Поль Бельмондо.