Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года

Утром 13 сентября стало известно о внезапной смерти известного режиссёра франко-швейцарского происхождения Жан-Люка Годара.

Во вторник утром зарубежные и отечественные средства массовой информации экстренно сообщили о гибели Жан-Люка Годара, который является популярным режиссёром швейцарского и французского происхождения.

Ключевым фильмом Жан-Люка Годара является кинокартина "На последнем дыхании", горячо полюбившаяся зрителю ещё в прошлом столетии. Примечательно, что именно эта кинолента явила миру такого талантливого актёра как Жан-Поль Бельмондо.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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