Путина критикуют за устаревшую модель лидерства

Новые сторонники продолжают присоединяться, написала в Twitter депутат районного совета Санкт-Петербурга Ксения Торстрем.

«Мы считаем, что действия Президента В.В. Путина наносят ущерб будущему России и ее граждан», — говорится в опубликованной ею петиции. По словам Торстрем, на данный момент петицию подписали более 40 местных политиков из 18 районов Санкт-Петербурга и Москвы.

На прошлой неделе несколько московских политиков также подали Путину аналогичное заявление об отставке, сообщает DPA.

«Уважаемый Владимир Владимирович, — говорится в письме депутатов Ломоносовского района, — у вас были хорошие реформы в первый и отчасти во второй срок, но потом как-то все пошло не так».

Риторика Путина перемежается «нетерпимостью и агрессией» и отбрасывает Россию в эпоху «холодной войны», подвергают курс российского лидера дальнейшей критике подписанты.

«Мы просим вас (...) освободить свой пост, поскольку ваши взгляды и модель лидерства безнадежно устарели», - пишут они.

По сообщениям СМИ, уже ведутся расследования в отношении нескольких петербургских политиков, недавно призывавших предъявить Путину обвинение в государственной измене — с прицелом на развязанную им войну. Теперь их обвиняют в «дискредитации» вооруженных сил России, за что в худшем случае может последовать многолетнее заключение.

Отметим, что по данным независимого «Левада-Центра» доверие к Путину в России сейчас на уровне 82%. Таким показателем не может похвастаться ни один европейский политик.