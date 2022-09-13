Минобороны РФВертолёт Ми-35 ВКС России уничтожил колонну техники ВСУ под Изюмом
Российский вертолёт Ми-35 ликвидировал целую колонную украинской военной техники на Изюмском направлении.
13 сентября пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что накануне российский вертолёт Ми-35 военно-космических сил РФ полностью ликвидировал целую колонну украинской военной техники в районе населённого пункта Изюм Харьковской области Украине.
Накануне в Минобороны России сообщили, что российские войска отведены с Изюмского направления в сторону Донецке. Позднее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин информирован о переброске российских войск из Изюма в ДНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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