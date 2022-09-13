Бен Стиллер, ставший номинантом 14 премий Эмми, пришёл на кинособытие с дочерью Эллой, которая очаровала всех вокруг

Номинант 14 категорий премии "Эмми" с картиной "Северанс" Бен Стиллер прибыл на мероприятие со своей очаровательной дочерью Эллой.

Знаменитый актёр Голливуда Бен Стиллер появился на красной ковровой дорожке кинопремии "Эмми" не один, а в обществе своей наследницы Эллы.

Фильм "Северанс", над которым работал кинодеятель, номинирован на 14 премий, а сам Стиллер выглядел суперзвездой в компании дочери, которая была облачена в великолепное черное платье с разрезом.

Фотографии отца и дочки, сделанные на красной ковровой дорожке "Эмми", получились отличными.

Отметим, что в данном проекте Стиллер выступил режиссёром.