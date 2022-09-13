Из-за обстрелов ВСУ в Херсоне пропало электричество и водоснабжение

Утром понедельника в Херсоне пропала вся электроэнергия и водоснабжение, сообщают журналисты издания "РИА Новости".

13 сентября российские журналисты информагентства "РИА Новости" экстренно сообщили, что в Херсоне полностью пропала электроэнергия и водоснабжение. Известно, что данный инцидент произошёл на фоне нарастания интенсивности обстрелов со стороны вооружённых сил Украины.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов убеждён, что российским войскам следует отодвинуть линию фронта от Херсонщины ближе к Николаевской области. В таком случае обстрелы Херсона незамедлительно прекратятся, уверяет Стремоусов.