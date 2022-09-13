МИД РФ: Армения и Азербайджан прекратили огонь при посредничестве России
Пресс-служба МИД России утверждает, что Азербайджан и Армения достигли двухстороннего соглашения о прекращении огня.
Утром 13 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел России опубликовала сообщение, в котором заявила, что сегодня в 9 утра по московскому времени Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в двухстороннем порядке. Подчёркивается, что данная договорённость достигнута при прямом участии России в переговорах.
Напомним, что сегодня ночью на азербайджанско-армянской границе вновь начались военные столкновения, ввиду чего премьер-министр Армении Никол Пашинян экстренно запросил помощь у России и ОДКБ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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