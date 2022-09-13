Алексей Гуськов назвал глупостью запрет на русскую культуру

Актер Алексей Гуськов, прокомментировал развернувшуюся на западе дискуссию на отмену русской культуры.

Выступая на фестивале «Амурская осень» актер театра и кино заявил, что все провозглашенные попытки не стоит воспринимать серьезно. Как любую великую культуру, культуру России невозможно убрать из международного контекста.

«Это глупость — запрет русской культуры на Западе. Запрещай не запрещай русскую культуру — она все равно существует и выживет сама по себе. Запретить наших гениев литературы, музыки каким-то указом невозможно», — считает актер.

По словам Гуськова, можно по-разному относится к различным интерпретациям русских классиков, но все же они остаются классиками мирового масштаба.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 













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