Алексей Гуськов назвал глупостью запрет на русскую культуру
Актер Алексей Гуськов, прокомментировал развернувшуюся на западе дискуссию на отмену русской культуры.
Выступая на фестивале «Амурская осень» актер театра и кино заявил, что все провозглашенные попытки не стоит воспринимать серьезно. Как любую великую культуру, культуру России невозможно убрать из международного контекста.
«Это глупость — запрет русской культуры на Западе. Запрещай не запрещай русскую культуру — она все равно существует и выживет сама по себе. Запретить наших гениев литературы, музыки каким-то указом невозможно», — считает актер.
По словам Гуськова, можно по-разному относится к различным интерпретациям русских классиков, но все же они остаются классиками мирового масштаба.
Опубликовано: Тарас Медведев
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