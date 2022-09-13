Россия заявила, что договорилась о прекращении огня с Арменией и Азербайджаном

Россия заявляет, что «крайне обеспокоена резким ухудшением ситуации» между двумя странами.

Россия объявила, что она договорилась о прекращении огня, действующем с утра вторника, 13 сентября, чтобы положить конец кровопролитным столкновениям, которые произошли ночью между Азербайджаном и Арменией.

«Мы ожидаем, что достигнутая при посредничестве России договоренность о прекращении огня с 9 часов утра по московскому времени будет соблюдаться в полном объеме», — говорится в заявлении МИД РФ.