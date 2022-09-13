Чижов: Россия не будет отвечать зеркально на визовые ограничения Евросоюза

Постоянный представитель России при ЕС Владислав Чижов рассказал, как Москва отреагирует на возможные визовые ограничения европейского содружества.

Днём 13 сентября постпред России при Европейском Союзе Владислав Чижов публично заявил, что в случае, если ЕС введут некие визовые ограничения для российских туристов, Москва не будет отвечать зеркально на недружественные действия Брюсселя, поскольку Россия хочет оставаться открытым государством.

Примечательно, что вчера Чижов объявил о своём уходе в отставку с поста постпреда России при Евросоюзе, проработав на данной должности 17 лет.