Президент Сербии Александр Вучич заявил, что идея вступления в Европейский союз, не очень популярна среди населения. По его словам, причина кроется в лицемерном подходе Запада к территориальным вопросам.

Александр Вучич подчеркнул, что с одной стороны лицемерие начало проявляться с началом российской специальной военной операции в Украине, с другой — официальный Белград уже несколько лет «торопят» с признанием независимости Косово, чтобы использовать это как «прецедент в противостоянии с Россией».

Вместе с тем президент Сербии считает, что отказываться от европейских перспектив стране не стоит, поэтому она продолжит процесс по вступлению в Европейский союз. Эксперты отмечают, что Сербия еще не в ЕС только потому, что Запад оказывает давление, которое создано для разрыва отношений Белграда и Москвы.

Вучич отметил, что вопрос о вступлении в Европейский союз, мягко говоря, не находит поддержки со стороны населения Сербии. По его словам, «если бы референдум о вступлении в ЕС проводился сегодня, граждане Сербии сказали бы твердое «нет».

Западные страны во главе с США продолжают лоббировать вопрос о признании независимости республики Косово. Вместе с этим Сербия без проблем сможет войти в состав стран Европейского союза. Однако это будет означать фактическое окончание независимости самой Сербии. Кроме того, правительство страны считает нынешний усилия Запада «корыстными».