Эль Фаннинг утверждает, что её королевский наряд, в котором она прибыла на кинопремию Эмми, создал великий художник по костюмам
Актриса Эль Фаннинг выглядела потрясающе на кинопремии "Эмми". Знаменитость выбрала по случаю просто королевский образ под стать роли, которую та исполняет в комедийнойм сериале "Великая".
Актриса Эль Фаннинг номинирована на лучшую женскую роль в многосерийной комедийной картине "Великая". Она сыграла в фильме Екатерину Великую.
По этой причине звезда экрана и выбрала винтажный наряд для выхода в свет, который создала художник по костюмам Шэрон Лонг, который получил "Эмми".
Фаннинг утверждает, что вдохновил её на такой образ гламур Тинселтауна 50-х годов прошлого столетия.
Актриса убеждена, что художники по костюмам, гримёры и стилисты очень помогли ей вжиться в роль.
Знаменитость призналась: "Они так меня преображают, особенно с персонажами [такими как Кэтрин]. Утром встаешь и чувствуешь себя собой. Ты весь усталый в трениках и тут бум. В моем случае я надеваю корсет, у меня есть этот высокий парик, и я чувствую себя королевой".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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