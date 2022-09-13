The Wall Street Journal: новое финансирование не может США обойти Китай в космической гонке

Старший научный сотрудник Гудзоновского института Артур Герман заявил, что «одного только финансирования недостаточно, чтобы США смогли одолеть Китай в космической гонке».

Артур Герман убежден, что США вынуждены вкладывать дополнительные деньги в космическую сферу, однако вряд ли это поможет обогнать Китай. Во-первых, для укрепления американского превосходства необходимо привлекать технологические инновации из частного бизнеса. Во-вторых, все инновации сосредоточены в основном в Китае.

Фактически сегодня наблюдается новый этап космической гонки между США и Китаем спустя практически 60 лет после первых запусков ракет с космонавтами. При этом сегодня США в более уязвимом положении, чем в ту далекую эпоху. По мнению Исследовательской лаборатории ВВС США, Китай обгонит США в космической гонке уже к 2032 году — всего через 10 лет, что для космической отрасли небольшой срок.

Несмотря на «космические» бюджеты ВВС США и NASA в 24-25 миллиардов долларов в год (и это только официальные расходы), они не могут обогнать технологические прорывы Китая. При этом китайская сторона тратит более, чем в два раза меньше — 10,29 миллиардов долларов за 2021 год.

На протяжении 2022 года Китай планирует совершить более 60 космических полетов и превзойти рекордный показатель США в 55 успешных запусков в год. При этом исследование космоса поддерживает никто иной как председатель КНР Си Цзиньпин, в то время как американская космическая сфера «держится» на частных инвесторах.