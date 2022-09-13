Пушилин: ДРГ Украины неудачно попытались зайти в Красный Лиман

Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские разведчики попытались войти в Красный Лиман, но потерпели неудачу.

13 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что минувшей ночью артиллерия вооружённых сил Украины производила интенсивный обстрел города Красный Лиман в Донецкой области, за который сейчас ведутся ожесточённые бои между ВСУ и союзными войсками.

Также Пушилин утверждает, что диверсионно-разведывательные группы Украины ночью попытались войти в Красный Лиман, но были уничтожены армиями России и ДНР.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 