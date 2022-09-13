Пушилин: ДРГ Украины неудачно попытались зайти в Красный Лиман
Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские разведчики попытались войти в Красный Лиман, но потерпели неудачу.
13 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что минувшей ночью артиллерия вооружённых сил Украины производила интенсивный обстрел города Красный Лиман в Донецкой области, за который сейчас ведутся ожесточённые бои между ВСУ и союзными войсками.
Также Пушилин утверждает, что диверсионно-разведывательные группы Украины ночью попытались войти в Красный Лиман, но были уничтожены армиями России и ДНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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