Глава ДНР Денис Пушилин утверждает, что украинские разведчики попытались войти в Красный Лиман, но потерпели неудачу.

13 сентября лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин сообщил, что минувшей ночью артиллерия вооружённых сил Украины производила интенсивный обстрел города Красный Лиман в Донецкой области, за который сейчас ведутся ожесточённые бои между ВСУ и союзными войсками.

Также Пушилин утверждает, что диверсионно-разведывательные группы Украины ночью попытались войти в Красный Лиман, но были уничтожены армиями России и ДНР.