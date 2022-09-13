Режиссер Жан-Люк Годар скончался на 92-ом году жизни
Франко-швейцарский режиссер Жан-Люк Годар скончался во вторник, 13 сентября, в возрасте 91 года, сообщают Liberation и Le Monde.
Легенда Новой волны, родившаяся 3 декабря 1930 года в Париже, оставила после себя фильмографию, столь же восхищенную, сколь и непонятую, и порицаемую, из сотен фильмов, снятых на протяжении почти шестидесятилетней карьеры.
Годар стал новатором французского кино и крестным отцом Жана Поля Бельмондо в кинематографе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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