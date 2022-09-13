Business Insider: энергетический кризис в Европе приведет к тяжелой рецессии

Авторитетное издание Business Insider со ссылкой на мировых экспертов сообщает, что тяжелая и затяжная рецессия на европейском континенте неизбежна, вопрос только в том, когда она наступит.

Так, главный аналитик компании BlackRock Дженнифер Сор считает, что дефицит поставок энергоносителей так или иначе подстегнет инфляцию, что крайне негативно скажется на ВВП европейского региона. С тех пор ка Россия прекратила поставки газа по «Северному потоку», отсчет до рецессии пошел на недели, а не на месяцы и тем более годы.

Дженнифер Сор отметила, что только в августе инфляция в еврозоне достигла 9,1%, поэтому Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) был вынужден поднять процентную ставку на 0,75 процентных пункта. Однако пока эти меры не помогают сделать рост цен, он продолжается. Кроме того, ужесточение кредитно-денежной политики угрожает подавить экономическую активность не только Европейского союза, но и всего европейского континента.

В настоящее время расходы на электроэнергию в европейском регионе составляют 11,7% всего ВВП Европейского союза, тогда как в США этот показатель равен 5,3%. Пока ЕЦБ не признает, что будет вынужден еще больше подавлять экономическую активность, однако борьбы с высокой инфляцией по-другому не бывает — увеличится число безработных, а инфляция может и не остановиться.

Эксперт ожидает, что пик энергетического кризиса в Европе настанет зимой, так как потребность к отоплению приведет к обострению дефицита энергоносителей, что в свою очередь спровоцирует дальнейший рост цен. Заполненных на 80% газовых хранилищ хватит на 2,5-3 месяца, при очень экономном использовании — не более, чем на шесть.