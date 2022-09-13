Бывшая девушка Илона Маска продает его записку и фото из колледжа, чтобы оплатить обучение пасынка
Бывшая девушка технологического предпринимателя Дженнифер Гвинн продает фотографии и памятные вещи Маска, связанные с их отношениями, на аукционе RR в Бостоне.
Гвинн встречалась с генеральным директором Tesla и SpaceX в 1994 году, когда им было чуть за 20, и они учились в Пенсильванском университете.
В то время бывшая пара работала консультантами и жила в общежитии колледжа «Еловая улица».
Среди предметов, выставленных на аукцион, 18 фотографий Маска тех времен. На одной из них он изображен в комнате общежития за компьютером. За нее предлагают 1355 долларов.
Предметом с самой высокой текущей ставкой (10 001 доллар США) была подписанная открытка на день рождения. В ней написано: «С днем рождения, Дженнифер (она же Бу-Бу), с любовью, Илон».
За золотое ожерелье, подаренное Гвинн на ее день рождения, предлагают 5 999 долларов США. Ожерелье включает в себя изумруд из шахты, принадлежащей отцу Маска Эрролу, южноафриканскому застройщику и инженеру.
Дженнифер рассказывает, что у мамы Маска было несколько таких ожерелий. Он подарил девушке украшение на Рождество.
Но у Дженнифер не было ответного подарка, это ее расстраивало. Поэтому Маск предложил считать это ранним подарком на день рождения.
К украшению также прилагаются две фотографии: на одной Маск и Гвинн с матерью Маска, моделью Мэй Маск, и на одной Маск и Гвинн на торжественном мероприятии 1995 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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