Бывшая девушка Илона Маска продает его записку и фото из колледжа, чтобы оплатить обучение пасынка

Бывшая девушка технологического предпринимателя Дженнифер Гвинн продает фотографии и памятные вещи Маска, связанные с их отношениями, на аукционе RR в Бостоне.

Гвинн встречалась с генеральным директором Tesla и SpaceX в 1994 году, когда им было чуть за 20, и они учились в Пенсильванском университете.

В то время бывшая пара работала консультантами и жила в общежитии колледжа «Еловая улица».

Среди предметов, выставленных на аукцион, 18 фотографий Маска тех времен. На одной из них он изображен в комнате общежития за компьютером. За нее предлагают 1355 долларов.

Предметом с самой высокой текущей ставкой (10 001 доллар США) была подписанная открытка на день рождения. В ней написано: «С днем рождения, Дженнифер (она же Бу-Бу), с любовью, Илон».

За золотое ожерелье, подаренное Гвинн на ее день рождения, предлагают 5 999 долларов США. Ожерелье включает в себя изумруд из шахты, принадлежащей отцу Маска Эрролу, южноафриканскому застройщику и инженеру.

Дженнифер рассказывает, что у мамы Маска было несколько таких ожерелий. Он подарил девушке украшение на Рождество.

Но у Дженнифер не было ответного подарка, это ее расстраивало. Поэтому Маск предложил считать это ранним подарком на день рождения.

К украшению также прилагаются две фотографии: на одной Маск и Гвинн с матерью Маска, моделью Мэй Маск, и на одной Маск и Гвинн на торжественном мероприятии 1995 года.