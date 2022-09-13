Миддлтон рассказала о реакции принца Луи на смерть прабабушки Елизаветы 2

Кейт Миддлтон, недавно получившая титус принцессы Уэльской, поведала о том, как отреагировал на кончину прабабушки её сын принц Луи, как он утешал мать.

В минувшую субботу Кейт Миддлтон поведала о том, как отнёсся к кончине своей прабабушки королевы Елизаветы 2, ушедшей в мир иной 8 сентября, младший сын.

Кейт рассказывала о реакции младшего наследника Луи, прогуливаясь по территории Виндзора, а принц Уильям в это время принял дань уважения, оставленную британскими подданными в честь покойной правительницы.

Королевский репортёр поведал, что Миддлтон беседовала по поводу с Банитой Ранов. Оказалось, что разговор снимался на видео, которое после было выложено в сеть.

Со слезами на глазах Кейт рассказывает: "Мой маленький Луи такой милый. Он сказал: "Мама, не волнуйся, она сейчас с прадедушкой".