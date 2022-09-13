Чиновники просят не оставлять в паке у Букингемского дворца бутерброды с мармеладом в честь королевы Елизаветы II

Чиновники, отвечающие за парк возле Букингемского дворца, призвали людей прекратить оставлять бутерброды с мармеладом в честь королевы Елизаветы II из-за негативного воздействия на дикую природу парка.

Некоторые скорбящие оставили закуски вместе с цветами в Букингемском дворце и соседнем Грин-парке.

Бутерброды являются отсылкой к комедийному скетчу с королевой и анимированным медвежонком Паддингтоном, снятому для платинового юбилея покойного монарха в начале этого года.

В видео королева сказала, что, как и медвежонок Паддингтон, она также любит бутерброды с мармеладом и прячет их в сумочке «на потом».

Организация Royal Parks заявила, что в понедельник люди не должны оставлять закуски, но могут оставить плюшевых мишек и другие предметы, если они того пожелают.

Цветочные магазины вокруг Букингемского дворца распродали все розы и лилии, так как толпы людей приезжают, чтобы отдать дань уважения королеве Елизавете II.

Постоянный поток тысяч людей возлагал цветы, открытки и мягкие игрушки на площадках от Балморала до Букингемского дворца, поскольку страна отдает дань уважения покойной королеве.

Скорбящие оставили дань уважения, включая плюшевых мишек, мягкие игрушки корги, воздушные шары, вязаные версии покойного монарха и ее друга медведя Паддингтона.