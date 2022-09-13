Ургант решил взять паузу в съемках во франшизе «Елки»

В девятой части фильма об исполнении желаний не будет звездного дуэта Ургант-Светлаков, сообщил шоумен и актер Иван Ургант в соцсетях.

Бывшие квнщики решили пока отказаться от съемок продолжения семейной новогодней комедии «Елки».

«В съемках новой части фильма «Елки» я участия не принимал. Мы посоветовались с Сергеем (Светлаковым) и Дмитрием и решили взять паузу на две-три серии», — рассказал Ургант своим подписчикам.

Сообщается, что недостающую пару сыграют другие актеры. Некоторые источники утверждают, что одну из ролей в «Елках 9» сыграет Алексей Серебряков, который также недавно вернулся в Россию.