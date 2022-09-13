FP: КНДР станет «лучшим другом» РФ и Китая вместо сближения с США
Издание Foreign Policy взяло интервью у аналитика Майка Чиноя, который утверждает, что Северная Корея пытается подружиться с Китаем и Россией.
Во вторник журналист газеты Foreign Policy Майк Чиной заявил, что Вашингтону следует опасаться сближения КНДР с Россией и Китаем, поскольку такая тенденция уже наблюдается: в каждый российский и китайский праздник северокорейское правительство поздравляет глав РФ и КНР, напоминая о желании сотрудничать.
Вместе с тем Майк Чиной напоминает, что КНДР отказалась от ядерной сделки с Соединёнными Штатами, ввиду чего отношения между двумя странами ухудшились.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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