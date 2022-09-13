Франция созвала заседание Совбеза ООН из-за конфликта Азербайджана и Армении
Правительство Франции сообщило о срочном созыве Совета Безопасности ООН из-за обострения ситуации на армянско-азербайджанской границе.
Днём 13 сентября пресс-служба французского Елисейского дворца сообщила, что Париж экстренно созывает собрание Совета Безопасности ООН из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном на границе двух государств. Примечательно, что в ночь на вторник армянский премьер-министр Никол Пашинян провёл соответствующий телефонный разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном.
Столкновения между Азербайджаном и Арменией возобновились ночью вторника и уже привели к гибели 49 армянских солдат. Погибшие также есть на стороне Азербайджана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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