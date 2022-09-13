Израиль заявил, что Иран использует сирийские объекты для производства оружия
Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил в понедельник, что Иран использовал более 10 военных объектов в Сирии для производства передовых ракет и оружия.
В течение нескольких лет Израиль наносил удары по объектам, которые он называл связанными с Ираном целями в Сирии.
Иран и Сирия никак не отреагировали на это заявление. Но Дамаск отказывался комментировать подобные обвинения в прошлом, а Тегеран отрицал, что наращивает производственные мощности на Ближнем Востоке.
Выступая на конференции в Нью-Йорке, Ганц представил карту военных объектов Центра научных исследований и исследований (CERS), сирийского правительственного агентства, занимающегося производством ракет и оружия для Ирана.
По его словам, Иран превратил CERS в производственные мощности для высокоточных ракет и оружия средней и большой дальности, которые поставлялись «Хизбалле» и иранским ставленникам.
Удары, приписываемые Израилю, недавно усилились по сирийским аэропортам, чтобы помешать все более широкому использованию Тегераном воздушных линий снабжения для доставки оружия союзникам в Сирии и Ливане, включая «Хизбаллу».
Израильские удары неоднократно наносились по району Масиаф, зоне в западном округе Хама, где, по словам Ганца, подземный завод по производству оружия угрожает Израилю и региону.
Министр подчеркнул, что если эту тенденцию не остановить, в течение десятилетия в регионе появятся передовые иранские предприятия, производящие оружие и сеющие террор.
Опубликовано: Светлана Репина
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