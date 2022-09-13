Шольц объявил, что реформа рынка электроэнергии в ФРГ начнется уже этой зимой

Цель этой реформы – способствовать снижению цен и уменьшению прибыли сектора, отметил канцлер Германии.

Канцлер Германии объявил во вторник, что он хочет, чтобы реформа рынка электроэнергии применялась с этой зимы, чтобы помочь снизить цены и сократить прибыль в секторе.

Запланированная Берлином реформа предлагается «по согласованию с ЕС и должна применяться с высокой скоростью (...) начиная с этой зимы», отметил Олаф Шольц в своем выступлении перед лидерами немецкого бизнеса.

«Немыслимо, чтобы (...) те, кто вырабатывает электроэнергию с помощью энергии ветра, солнечной энергии или угля (...), получали дополнительную прибыль, потому что цена определяется в зависимости от электроэнергии, произведенной с помощью газа», — отметил в этой связи канцлер.