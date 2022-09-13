Европейские и английские издатели требуют от Google 25 млрд евро за конкуренцию в рекламе
В ближайшее время в суды Нидерландов и Великобритании будут поданы две жалобы на американского гиганта за «антиконкурентную практику», они основаны на решении французской антимонопольной службы.
На Google готовится мощное наступление. В ближайшие недели европейские и английские издатели подадут две жалобы в суды Нидерландов и Великобритании против американского гиганта за «антиконкурентную практику» в сфере онлайн-рекламы.
Они требуют от Google возмещения ущерба в размере до 25 миллиардов евро.
«Иски сформулированы на основании решения, вынесенного против Google в прошлом году Управлением по вопросам конкуренции во Франции», — пояснил Le Figaro Me Дамьен Герадин, один из юристов, специализирующихся на конкурентном праве.
Опубликовано: Тарас Медведев
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