Сергей Лавров получил американскую визу для участях в Генассамблее ООН

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров получил американскую визу для участия в Генассамблеи ООН. Визы также выдали ряду сопровождающих лиц.

США долгое время уклонялись от предоставления виз некоторым участникам Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН), которая пройдет в период с 20 по 26 сентября 2022 года.

Глава российского МИД неоднократно напоминал, что выдача виз всем участникам Генассамблеи ООН, является обязанностью США, а не привилегией. Несколько дней назад он потребовал обеспечить визами всех участников делегаций и сопровождающих лиц.

Ранее сообщалось, что в положенный срок (за две недели) до предполагаемой даты вылета, никто 56 членов российской делегации так и не получил визу в США. Аналогичная ситуация сложилась и с сопровождающими журналистами.

При этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш лично призывал власти США выдать визы всем участникам Генассамблеи, в том числе и российской стороне. Он отметил, что визы для участия в мероприятии должны предоставляться всем делегациям на равных условиях.