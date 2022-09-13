Франция инициирует заседание Совбеза ООН по конфликту между Баку и Ереваном
Франция сзывает Совбез ООН после новых столкновений между Арменией и Азербайджаном, в которых погибли по меньшей мере 49 армянских солдат, сообщил Елисейский дворец во вторник, 13 сентября.
«Франция доведет ситуацию до Совета Безопасности ООН, в котором она в настоящее время является председателем», — заявил Елисейский дворец.
Решение было принято французской стороной после телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Опубликовано: Тарас Медведев
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