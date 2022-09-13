Франция инициирует заседание Совбеза ООН по конфликту между Баку и Ереваном

Франция сзывает Совбез ООН после новых столкновений между Арменией и Азербайджаном, в которых погибли по меньшей мере 49 армянских солдат, сообщил Елисейский дворец во вторник, 13 сентября.

«Франция доведет ситуацию до Совета Безопасности ООН, в котором она в настоящее время является председателем», — заявил Елисейский дворец.

Решение было принято французской стороной после телефонного разговора между президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.