Из всех премьер-министров королева Елизавета II больше всего не любила Тони Блэра и Бориса Джонсона

В статье для Sunday Times главный политический обозреватель газеты Тим Шипман процитировал источники, предполагающие, что бывший лидер тори обогнал Тони Блэра в качестве «наименее любимого» премьер-министра королевы.

За время своего 70-летнего правления королева Елизавета имела дело с 15 премьер-министрами Соединенного Королевства.

Первым был Уинстон Черчилль, который во второй раз взял на себя эту роль в 1951 году, за год до того, как Елизавета заняла трон.

Последней стала Лиз Трасс, которую королева официально попросила сформировать правительство всего за несколько дней до своей смерти.

Когда Черчилль ушел в отставку, королева прислала ему письмо, в котором говорилось, что ни один будущий премьер-министр «никогда для меня не сможет занять место моего первого».

Однажды французский дипломат спросил, кто был ее любимым премьер-министром, королева сказала, что вопрос должен заключаться в том, кто был ее «наименее любимым», и ответом был Тони Блэр.

Говорят, что покойная королева ненавидела термин «народная принцесса», придуманный Блэром и его пиарщиком Аластером Кэмпбеллом для Дианы.

Джонсон дважды был вынужден извиниться перед королевой. Первый раз это произошло в 2019 году после того, как Верховный суд постановил, что его приостановление полномочий парламента было незаконным.

Во второй раз это случилось, когда при участии Джонсона были проведены две вечеринки в честь отъезда, на которых сотрудники веселились до утра в тот же день, когда королева Елизавета была вынуждена присутствовать на похоронах своего покойного мужа одна из-за коронавирусных ограничений.