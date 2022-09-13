The Guardian: от Лиз Трасс потребовали принять меры по борьбе с энергокризисом

Похороны королевы Елизаветы II не отвлекли обычных жителей Великобритании от насущных проблем, а именно — от непрерывно растущих счетов за электроэнергию.

От нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс буквально потребовали срочно принять меры по борьбе с энергетическим кризисом, чтобы помочь жителям справиться с непрерывно растущими счетами. Предполагалось, что похороны королевы «парализуют» британскую политику, однако на деле оказалось, что трагическое событие для нации не отвлекло от насущных проблем.

По сообщению британского издания The Guardian, национальный траур не угомонил общество, которое требует от нового премьера предоставить план выхода из энергокризиса. Кроме того, 150 миллиардов фунтов стерлингов, которые собирается выделить правительство на помощь населению, не внушают доверие — они могут подстегнуть инфляцию.

Неопределенность в ситуацию добавляет то, что вскоре новый премьер-министр Великобритании отправится в США на Генассамблею ООН, а соответственно, также не сможет некоторое время принимать решение (и предоставлять «всякие там планы») по борьбе с энергетическим кризисом.

Вместе с тем Лиз Трасс уже объявила, что откажется от запланированного повышения корпоративного налога, а ее новая команда обсуждает реформы ставок для бизнеса и снижение налога на добавленную стоимость в целях преодоления энергетического кризиса.