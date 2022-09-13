ОДКБ: применение силы на границе Армении и Азербайджана неприемлемо
Пресс-служба ОДКБ осудила возобновление военных столкновений между Азербайджаном и Арменией.
13 сентября пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов публично заявил, что в ОДКБ считают неприемлемым применение силы на границе Армении и Азербайджана и призывают стороны к возобновлению переговорного процесса.
Напомним, что в ночь на вторник начались новые столкновения на границе Азербайджана и Армении. Стороны взаимно обвинили друг друга в эскалации, а армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился за помощью к России, ОДКБ и ООН, заявив о гибели 49 солдат ВС Армении.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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