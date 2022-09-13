Лавров получил визу для участия в Генассамблее ООН

Глава МИД России Сергей Лавров получил визу для того, чтобы принять участие в заседании 77-ой Генеральной ассамблее при ООН.

Днём 13 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров получил визу, необходимую для возможности принять участие в новом заседании Генеральной ассамблеи Организации объединённых наций.

Примечательно, что все сопровождающие Лаврова в грядущей поездке россияне также получили визу, хотя западные аналитики прогнозировали обратное.