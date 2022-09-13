Лавров получил визу для участия в Генассамблее ООН
Глава МИД России Сергей Лавров получил визу для того, чтобы принять участие в заседании 77-ой Генеральной ассамблее при ООН.
Днём 13 сентября пресс-служба Министерства иностранных дел России сообщила, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров получил визу, необходимую для возможности принять участие в новом заседании Генеральной ассамблеи Организации объединённых наций.
Примечательно, что все сопровождающие Лаврова в грядущей поездке россияне также получили визу, хотя западные аналитики прогнозировали обратное.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Офис Зеленского показал первый проект гарантий безопасности для Украины
Кремль назвал ШОС реальной альтернативой Западу
Девять стран Евросоюза прекратили приём документов на визы от россиян
Губернатор Белгородской области призвал к эвакуации жителей приграничных с Украиной сел
ФСБ задержала директора оборонного завода РФ за передачу секретных чертежей Киеву