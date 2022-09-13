Великобритания обеспокоена атмосферой запугивания антироялистов
Эксперты обеспокоены атмосферой запугивания в Британии после арестов нескольких противников монархии во время церемоний после смерти королевы.
Рут Смит, глава организации Index on Censorship, охарактеризовала события как «очень тревожные» и потребовала, чтобы королевские церемонии не преднамеренно или непреднамеренно не ограничивали свободу выражения мнений граждан, сообщает ВВС.
В Шотландии двое молодых людей были арестованы за нарушение общественного порядка в последние несколько дней, когда был провозглашен новый король Карл III. и похоронная процессия королевы.
Был также арест в английском университетском городке Оксфорд. На видеозаписи из Лондона также видно, как полиция отворачивает женщину от входа в парламент с табличкой «Не мой король».
Джоди Бек из организации «Свобода» сказала, что ее очень беспокоит то, что полиция использует свои полномочия в жесткой и карательной манере, сообщает BBC.
«Возможность протестовать — это не подарок государства, это фундаментальное право», — сказала Бек. Столичная полиция Лондона указала на огромные проблемы, с которыми сталкивается полиция на королевских массовых мероприятиях, но также заверила общественность в том, что она имеет право на протест.
Опубликовано: Тарас Медведев
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